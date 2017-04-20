Британский парламент утвердил досрочные выборы

В британской Палате общин в среду утвердили досрочные выборы. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила провести их уже в начале лета.

Из 650 депутатов «за» проголосовали 522 и только 13 – «против».

Голосование может состояться 8 июня. Изначально оно должно было пройти не раньше 2020 года.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«У людей будет реальный выбор. Они будут выбирать между Консервативным правительством, которое показало, что мы можем сделать экономику стабильной, и Лейбористской партией, чья экономическая политика приведёт страну к банкротству».

По мнению премьера, выборы нужны, чтобы стабилизировать политическую ситуацию и укрепить позиции правящей партии в парламенте. Это поможет сделать «брексит» более плавным и уменьшить ущерб для британской экономики.

В Еврокомиссии говорят, что реальные переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся только после выборов.

[Маргаритис Схинас, представитель главы Еврокомиссии]:

«Президент Еврокомиссии Юнкер говорил по телефону с премьер-министром Мэй. После этого он решил, что политические переговоры с Великобританией о запуске Статьи 50 начнутся после выборов».

В Еврокомиссии также сказали, что Великобритания не будет участвовать в обсуждении того, куда переедут учреждения ЕС из Лондона. Ранее британские чиновники говорили, что этот вопрос обсудят в рамках «брексита».

Тем временем Тереза Мэй уже начала предвыборную кампанию. Она продлится шесть недель. Город Болтон на северо-западе Англии стал её первой остановкой.

Опросы предрекают Мэй значительный перевес. Предполагается, что главная оппозиционная Лейбористская партия уступит консерваторам десятки мест в парламенте.