Учёные обнаружили экзопланету, наиболее пригодную для жизни

Учёные Европейской южной обсерватории обнаружили экзопланету, которая, по их мнению, наиболее благоприятна для существования жизни. Она находится в 40 световых годах от Солнечной системы в созвездии Кита.

Небесное тело вращается вокруг красного карлика в так называемой зоне жизни. Возраст экзопланеты – не менее пяти миллиардов лет. Диаметр – почти в полтора раза больше, чем Земли. При этом масса превышает земную более чем в шесть раз.

Астрономы считают, что это каменистая планета с железным ядром в центре. На таких может существовать океан магмы, из которого в атмосферу поступает водяной пар. Благодаря ему может появиться и вода в жидком состоянии.

Открытая экзопланета находится в десять раз ближе к своей звезде, чем Земля — к Солнцу. При этом она получает в два раза меньше света, чем наша планета. Вокруг звезды она обращается за 25 дней.

Учёные считают эту планету самой лучшей для поисков жизни. Однако мощные радиационные вспышки красного карлика могут оказаться для неё губительными. Поэтому планета должна обладать магнитным полем, которое способно защитить от смертоносного излучения.

Открытие было сделано с помощью телескопов обсерватории Ла-Силья в Чили.