Иностранные студенты в США переживают за своё будущее

Иностранные студенты в США обеспокоены новым указом Дональда Трампа. Они опасаются, что скоро не смогут устраиваться на работу в стране.

Университет штата Калифорния находится в нескольких десятках километров от Лос-Анджелеса. Здесь учится около 2700 студентов из 100 стран мира. И многие после выпуска надеются найти работу в Соединённых Штатах.

Майанк – из Дели. Учится на факультете компьютерных технологий. Говорит, получить поручительство компаний уже непросто.

[Майанк Кастурия, студент из Индии]:

«В одной из компаний, куда я позвонил, меня спросили: «Вам нужно поручительство?» Я сказал: «Да». Они ответили, что не предоставляют поручительства и предложили мне обратиться в другую компанию».

Дональд Трамп на этой неделе подписал указ, согласно которому изменится процесс выдачи рабочей визы H1-B. Предполагается, что её будут выдавать только высококвалифицированным специалистам из других стран. При этом иностранные студенты смогут устроиться на работу только в том случае, если на должность не претендуют граждане США.

[Форузан Голшани, декан факультета]:

«Много лет мы полагались на этих образованных людей из других стран, они занимали вакантные должности в инженерных и научных сферах. Если такого больше не будет, мы будем искать альтернативы».

Майанк боится, что его «американская мечта» так и не воплотится.

[Майанк Кастурия, студент из Индии]:

«Я переживаю, очень переживаю. И я не знаю, что ждёт меня в будущем. Когда уезжаешь из родной страны, то у тебя есть какой-то план».

Раньше иностранные студенты после окончания учёбы получали приглашение от компании и затем получали визу H-1B. Теперь правила изменятся.