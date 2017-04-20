Дикие гиацинты цветут в Бельгии, а Нидерланды украсили тюльпаны

[студентка]:

«Из-за того, что их так много, и они все рядом, это похоже на ковёр. Здесь очень красиво».

Синий ковёр из диких гиацинтов украсил буковый лес Халлербос в Бельгии. Такой живописный пейзаж можно увидеть здесь каждую весну в середине апреля. Полюбоваться на колокольчики всевозможных оттенков устремляются и местные жители, и туристы.

Обычно цветение длится неделю или полторы. Но в этом году весна довольно прохладная. Люди надеются, что такая погода продлит цветение гиацинтов.

[житель Бельгии]:

«Потом будет ещё красивее, потому что пока они расцвели не везде. Погода прохладная, поэтому цветение замедлилось. Когда потеплеет, они расцветут быстрее, но и завянут быстро».

А тем временем в нидерландском парке Кёкенхоф – настоящее буйство красок. Здесь цветут тюльпаны. В парке, также известном как Сад Европы, посажены четыре с половиной миллиона этих растений.

В общей сложности в парке высаживают семь миллионов цветов. В их числе – крокусы, нарциссы и гиацинты. Ухаживают за ними три десятка садовников.

Парк открывается ежегодно в 20-х числах марта. Посещать его можно почти до конца мая. Всю весну здесь проходят различные мероприятия, в которых участвуют до полумиллиона флористов.