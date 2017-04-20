People в пятый раз назвал Джулию Робертс самой красивой в мире

Американский журнал People по итогам ежегодного рейтинга снова назвал имя самой привлекательной женщины планеты. Ею в пятый рекордный раз стала Джулия Робертс. При этом, 49-летняя актриса отметила, что лучшие годы у неё впереди.

Впервые Робертс назвали самой красивой в мире в 1991. За год до этого она снялась в нашумевшем фильме «Красотка» и утвердилась в качестве голливудской звезды.

Журнал People также называл её самой красивой в 2000, 2005 и 2010 годах.

Актриса получила «Оскар» в 2001 за роль в биографическом фильме «Эрин Брокович». В нём она сыграла женщину, которая боролась за права жителей сообщества в штате Калифорния.

Уже 14 лет Робертс замужем за кинооператором Дэниэлом Модером. У пары трое детей.

Впервые журнал People вышел в 1974 году. Сегодня его тираж – более трёх с половиной миллионов экземпляров.

К слову, в прошлом году издание назвало самой красивой женщиной планеты звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.