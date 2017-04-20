People в пятый раз назвал Джулию Робертс самой красивой в мире

Впервые Робертс назвали самой красивой в мире в 1991. За год до этого она снялась в нашумевшем фильме «Красотка» и утвердилась в качестве голливудской звезды.
Журнал People также называл её самой красивой в 2000, 2005 и 2010 годах.
Актриса получила «Оскар» в 2001 за роль в биографическом фильме «Эрин Брокович». В нём она сыграла женщину, которая боролась за права жителей сообщества в штате Калифорния.
Уже 14 лет Робертс замужем за кинооператором Дэниэлом Модером. У пары трое детей.
Впервые журнал People вышел в 1974 году. Сегодня его тираж – более трёх с половиной миллионов экземпляров.
К слову, в прошлом году издание назвало самой красивой женщиной планеты звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.