Райская жизнь квокки: хищников нет, туристов – всё больше

Эти зверьки на фотографиях часто словно улыбаются. Вот почему квокку, или короткохвостого кенгуру, называют самым счастливым животным на Земле. Живут они на нескольких австралийских островах.

Это один из них – Роттнест. Здесь нет хищников, которые бы охотились на квокку, и вдоволь еды. И сюда приезжают со всего мира, чтобы сделать селфи со зверьком и попытаться поймать в кадре его «улыбку».

Впрочем, несмотря на это, учёные ещё совсем недавно не знали, сколько в Австралии этих животных, и какие болезни угрожают популяции.

Теперь же впервые за 40 лет начали исследования. Специалисты выяснили, что квокки на острове прекрасно адаптируются к переменам. Их численность растёт несмотря на то, что туристов тоже больше.

[Вероника Филлипс, исследователь]:

«Большинство людей считает, что туризм и строительство плохо влияют на виды, но на острове Роттнест — всё наоборот. Это животным помогает».

Первые селфи с квоккой появились в сети в 2012 году. С тех пор на Роттнест приезжает на 20% больше туристов.

[Холли Найт, представительница администрации острова]:

«К нам приезжает всё больше иностранных туристов. И мы знаем, что многие в соцсетях пишут, что едут на остров, чтобы посмотреть на квокку».

Впрочем, учёные говорят: никакие интернет-тренды не могут помешать защите этого вида. Они призывают посетителей соблюдать дистанцию и не пугать квокк.