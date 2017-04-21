Улицы Бангкока очистят от торговцев

Впрочем, стоит поторопиться. Скоро Бангкок лишится своей визитной карточки. Власти намерены очистить от торговцев центральные улицы города. Одних просто прогонят, другим выделят места подальше от центра.
[уличный продавец]:
«Я не согласна переехать, потому что придётся начинать всё с начала, а это сложно. А ещё, это очень далеко от моего дома».
[туристка из Вьетнама]:
«Уличная еда – самая знаменитая вещь в Таиланде среди иностранцев из западных стран, даже для меня, я из Вьетнама, а также среди туристов из Азии. Это отличает Таиланд от других стран. Мы хотим попробовать местную еду».
Торговцы в Бангкоке продают всё: от лапши с жареной свининой до омлета с устрицами. В 2014 году к власти в стране пришло военное правительство. Оно проводит чистки не только в политических кругах, но и на улицах столицы.
[Валлоп Суванди, главный советник губернатора Бангкока]:
«Власти Бангкока хотят, чтобы потребители, туристы и даже центральные власти Таиланда ели в санитарных условиях. Но пока не думаю, что мы этого добились».
Некоторые жители изменениям рады.
[житель Бангкока]:
«Лично я за, потому что очистят и организуют проход, будет легче передвигаться по улицам».
Впрочем, для большинства горожан миска лапши на ходу – часть привычной жизни. А это означает, что власти могут столкнуться с волной недовольства.