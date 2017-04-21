ИГ взяло ответственность за стрельбу во Франции

Ответственность за теракт в Париже взяло «Исламское государство» — группировка, запрещенная в России и других странах. В четверг вечером мужчина открыл стрельбу из автомата по полицейским на Елисейских полях — в популярном туристическом месте в центре города.

Один страж порядка убит, второй серьёзно ранен, третий получил лёгкие ранения. Пострадала также прохожая иностранка. Полиция застрелила террориста ответным огнём.

[Франсуа Молинс, прокурор Парижа]:

«Личность нападавшего установлена. Я не буду её разглашать, потому что ведётся следствие, и мы пытаемся выяснить, были ли у него сообщники».

Как сообщают французские СМИ, террорист — 39-летний гражданин Франции, которого ранее уже судили за нападение на полицейского.

Нынешняя атака была совершена около девяти часов вечера.

[очевидец]:

«Этот парень приехал на старой серой Audi. Остановился прямо за фургоном, вышел с автоматом Калашникова, и я услышал шесть выстрелов. Сначала подумал, что это фейерверки, потому что на дороге никого не было. Стреляя в полицию, он прятался за фургоном. Он попал в полицейского. Как только полицейский открыл дверцу фургона, то упал. Увидев всё это, мы вбежали в здание и спрятались. Я поднялся на этаж выше и увидел, как полиция его застрелила».

Инцидент расследует контртеррористическое управление прокуратуры Франции.

[Франсуа Олланд, президент Франции]:

«Всё сделано для того, чтобы наши силы безопасности, полиция и военные были максимально мобилизованы с учётом обстоятельств».

Напомним, ранее на этой неделе на юге Франции по подозрению в подготовке теракта задержали двоих человек. У них обнаружили взрывчатку и оружие.

В воскресенье в стране состоится первый тур президентских выборов.

С 2015 года здесь сохраняется режим чрезвычайного положения. За два года в нескольких терактах во Франции погибло в общей сложности более 230 человек.