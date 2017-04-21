Кристин Лагард: «МВФ сможет сотрудничать с администрацией Трампа»

В Вашингтоне продолжаются ежегодные весенние совещания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Руководители центробанков, министерств финансов и главы частных компаний обсуждают насущные вопросы. Среди них — перспективы развития мировой экономики, финансовая стабильность и искоренение нищеты.

В четверг директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выразила уверенность в том, что её организация сможет успешно сотрудничать с Белым домом и развивать мировую торговлю.

[Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ]:

«После многочисленных общений с администрацией Дональда Трампа у меня есть все причины считать, что прогресс будет, что мы будем сотрудничать, поддерживать и улучшать систему международной торговли. МВФ – это не торговая организация, но мы очень обеспокоены этим вопросом, поскольку торговля – это главный стимул экономического роста».

Она также сказала, что необходимо защитить и открытую торговлю, поскольку она стимулирует рост.

Между тем, по мнению главы Всемирного банка, страны должны продолжать проводить структурные реформы.

[Джим Ён Ким, глава Всемирного банка]:

«Темпы роста глобальной экономики замедлялись несколько лет. Но теперь мы видим признаки укрепления. Риск спада ещё остаётся. Страны, у которых есть место для манёвров бюджетными средствами, должны по-прежнему проводить структурные реформы».

Он отметил, что Всемирный банк планирует привлекать частные средства для проектов развития.

[Джим Ён Ким, глава Всемирного банка]:

«Нам нужно спросить: может ли частный сектор финансировать проект? Если условия неподходящие, мы будем вместе с партнёрами думать, как сократить риск не просто в рамках проекта, а, если необходимо, — во всей стране или секторе».

Также участники совещаний посвятили немало времени вопросам кибербезопасности в финансовом секторе.