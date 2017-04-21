Старые дома кубинцев разрушаются

[житель Старой Гаваны]:

«Есть старые дома. Если не ремонтировать их, то однажды они рухнут. Ремонтировать всё равно придётся».

Из этого здания в Старой Гаване эвакуируют жильцов. Делать это приходится с помощью грузоподъёмного крана. Несколько дней назад здесь рухнула лестница, и люди оказались в ловушке. Пострадали и стены квартир.

Дома в историческом центре кубинской столицы построены ещё в XIX веке, и некоторые рушатся. Несмотря на это, многие продолжают в них жить даже после обвалов. Им просто некуда идти. Приходится мириться с повседневным риском.

[жилец пострадавшего здания]:

«Тут страшно. Когда ходишь по комнате, штукатурка со стен сыпется, пол проваливается. Я не боюсь, привык уже. Как-то у соседей рухнул бак с водой, у меня всё залило, все вещи пропали».

Многие кубинцы в среднем зарабатывают 25 долларов в месяц. Купить новое жильё им не по карману. Люди ждут помощи от властей.

[жительница Старой Гаваны]:

«Дайте нам другое жильё. Отправьте нас в другое место, ведь все здесь живут в опасности».

Согласно официальной статистике, 60% зданий на Кубе нуждаются в капитальном ремонте. 33 тысячам семей нужно жильё.

В 2012 году президент Рауль Кастро сделал кубинский рынок недвижимости открытым. Таким образом он хотел стимулировать строительство. Однако кубинцы говорят, что все новые здания – это, в основном, отели, предназначенные для туристов.

Кубинские власти признают дефицит жилья в стране. Но для решения проблемы средств в бюджете не хватает.