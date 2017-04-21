Правнук полярника проехал через Антарктиду на автомобиле

Британский предприниматель Патрик Бергель стал первым человеком, который проехал через Антарктиду на легковом автомобиле. Рекорд он установил через 100 лет после того, как его прадедушка полярный исследователь Эрнест Шеклтон попытался пересечь ледяной континент пешком, но потерпел неудачу.

Правнук полярника и его команда переносили экстремальные морозы в минус 30. За месяц преодолели 5800 километров.

[Патрик Брегель, покоритель Антарктиды]:

«Мне кажется, нам было в тысячу раз легче, чем моему прадедушке в 1916-17 годах».

Шеклтон хотел стать первым человеком, который пересёк Антарктиду. Однако экспедицию пришлось свернуть — судно зажали льды. Исследователь и его команда выбирались на спасательных шлюпках.

Правнук полярника использовал дизельный автомобиль с двигателем объёмом 2,2 литра. Правда, немного модифицированный. Пятидверный Hyundai оснастили увеличенными колёсами. Сцепление со снегом также усилили. Чтобы не попасть на дрейфующие льдины и не упасть в ледяные разломы, использовали GPS.

[Патрик Брегель, покоритель Антарктиды]:

«Думаю, мой прадедушка удивился бы, увидев современные технологии, а также скорость, с которой можно достичь цели. Хотя путешествие по Антарктиде было медленным. Мы ехали со скоростью 27 километров в час. Это была миссия на выносливость. Думаю, он бы гордился, что его родственник совершил то, что хотел сделать он».

Команда проехала от станции «Юнион Кэмп» до поселения Мак-Мердо рядом с ледником Росса и вернулась обратно. Автомобиль украсили именами членов экспедиции Шеклтона.