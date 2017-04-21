Правнук полярника проехал через Антарктиду на автомобиле

Правнук полярника и его команда переносили экстремальные морозы в минус 30. За месяц преодолели 5800 километров.
[Патрик Брегель, покоритель Антарктиды]:
«Мне кажется, нам было в тысячу раз легче, чем моему прадедушке в 1916-17 годах».
Шеклтон хотел стать первым человеком, который пересёк Антарктиду. Однако экспедицию пришлось свернуть — судно зажали льды. Исследователь и его команда выбирались на спасательных шлюпках.
Правнук полярника использовал дизельный автомобиль с двигателем объёмом 2,2 литра. Правда, немного модифицированный. Пятидверный Hyundai оснастили увеличенными колёсами. Сцепление со снегом также усилили. Чтобы не попасть на дрейфующие льдины и не упасть в ледяные разломы, использовали GPS.
[Патрик Брегель, покоритель Антарктиды]:
«Думаю, мой прадедушка удивился бы, увидев современные технологии, а также скорость, с которой можно достичь цели. Хотя путешествие по Антарктиде было медленным. Мы ехали со скоростью 27 километров в час. Это была миссия на выносливость. Думаю, он бы гордился, что его родственник совершил то, что хотел сделать он».
Команда проехала от станции «Юнион Кэмп» до поселения Мак-Мердо рядом с ледником Росса и вернулась обратно. Автомобиль украсили именами членов экспедиции Шеклтона.