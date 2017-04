Приложение помогает сократить объём пищевых отходов

В обеденное время берлинские кафе, рестораны и закусочные заполоняют голодные посетители. На кухнях всё жарится, кипит и запекается. Но к концу дня, несмотря на ажиотаж, остаётся много еды. Какова же её судьба? Мусорное ведро.

Впрочем, есть приложение, которое помогает сократить объёмы пищевых отходов. Прямо на телефон клиенты получают базу данных заведений, где можно поесть со скидкой. Обычно незадолго до закрытия. Стоят блюда от 2 до 4 евро — то есть, в разы дешевле.

Приложение можно скачать бесплатно. Оно работает в девяти европейских странах, включая Великобританию, Германию, Францию и Данию.

[Томас Бьорн Момсен, операционный директор Too Good to Go]:

«Однажды в ресторане со шведским столом я увидел, что вечером осталось много еды. Я спросил официанта: «Что вы делаете со всеми этими продуктами?» Оказалось, что их просто выбрасывают. Я начал копать глубже и обнаружил, что это проблема многих заведений. Мне стало не по себе. Растрачивается так много ресурсов, а во многих странах еды не хватает».