Приложение помогает сократить объём пищевых отходов

Впрочем, есть приложение, которое помогает сократить объёмы пищевых отходов. Прямо на телефон клиенты получают базу данных заведений, где можно поесть со скидкой. Обычно незадолго до закрытия. Стоят блюда от 2 до 4 евро — то есть, в разы дешевле.
Приложение можно скачать бесплатно. Оно работает в девяти европейских странах, включая Великобританию, Германию, Францию и Данию.
[Томас Бьорн Момсен, операционный директор Too Good to Go]:
«Однажды в ресторане со шведским столом я увидел, что вечером осталось много еды. Я спросил официанта: «Что вы делаете со всеми этими продуктами?» Оказалось, что их просто выбрасывают. Я начал копать глубже и обнаружил, что это проблема многих заведений. Мне стало не по себе. Растрачивается так много ресурсов, а во многих странах еды не хватает».
Пользователи видят в приложении кафе и рестораны неподалёку, где можно поесть, количество блюд, время, когда можно прийти, и стоимость. Оплатить ужин можно при помощи того же приложения.
[жительница Берлина]:
«Это хорошее дело, потому что жалко и глупо выбрасывать еду, которую и так уже приготовили. С другой стороны, это очень дёшево. Я студентка, поэтому рада, что могу попробовать хорошие блюда так недорого».
Работники ресторанов тоже довольны.
[Пол Паржич, менеджер кафе]:
«Нам не нравится выбрасывать еду, особенно перед выходными, когда остаётся много излишков. Упакованные продукты мы оставляем у дверей, и люди этому рады. За час ничего не остаётся, и это нас радует. Но, что касается запечённого картофеля или салата, или супа, мы не можем их выставить за дверь, поэтому приложение очень помогает».
Теперь разработчики хотят совершить путешествие через Атлантику и представить программу в США.