Почему китайцы хотят сменить название автомобилей Trumpchi?

Китайские легковые автомобили под торговой маркой Trumpchi могут получить другое название из-за сходства с фамилией американского президента. Компания GAC Group, которой принадлежит бренд, решила так, поскольку хочет вывести эти машины на рынок США.

Ещё в январе на Детройтском автосалоне представители компании заметили необычную реакцию людей на название Trumpchi.

[Чжан Фань, сотрудник компании GAC Group]:

«Мы видели, как люди смеялись над названием и фотографировали его. Потом они выкладывали фото на Facebook и другие веб-сайты. А когда мы прочитали комментарии под фото, то поняли, что всё это может быть не очень хорошо для позитивного продвижения бренда».

Автомобили Trumpchi выпускают с 2010 года. В компании отмечают: в названии нет и намёка на Дональда Трама. На китайском это целая фраза, которую дословно можно перевести как «Лучший для Китая».

[Чжан Фань, сотрудник компании GAC Group]:

«С самого начала тут не было никакой связи с господином Дональдом Трампом».

Компания планирует вывести автомобили Trumpchi на американский рынок уже к концу 2019 года.

GAC входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая.