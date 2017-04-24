Активисты призывают показать людям уникальные находки Геркуланума

Активисты призывают выставить на обозрение уникальные находки древнеримского города Геркуланум. Пока все артефакты хранятся на складах под замком и недоступны для туристов. При этом, город каждый день посещают тысячи человек.

Геркуланум находится у подножия Везувия. Он и соседние Помпеи были погребены под слоем пепла и лавы во время стремительного извержения в 79 году нашей эры. Бедствие унесло жизни около 20 тысяч человек, и при этом несколько городов были в буквальном смысле слова «законсервированы» на много веков.

А несколько последних столетий археологи извлекали ценнейшие артефакты. Например, в Помпеях, которые накрыло 10-метровым слоем пепла, сохранились, в основном, только строения без мебели и другой домашней утвари. В Геркулануме ситуация иная. На город опустилось намного больше пепла, высота слоя была 25 метров. Поэтому многие предметы сохранились почти в первозданном виде.

Это и посуда, и статуэтки, и даже деревянная мебель. На ней хорошо видна резьба. Чёрный цвет – результат процесса карбонизации.

[Франческо Сирано, директор археологического парка Геркуланум]:

«Артефакты, в основном, деревянные, и сохранились они удивительно хорошо. Их обнаружили во время раскопок в 20-х годах прошлого века».

Уже много лет итальянские власти обещают построить в Геркулануме музей, где все находки можно будет выставить на обозрение. Но пока работы так и не начались.

[Антонио Ирландо, автор «Помпеи под Вулканом»]:

«Артефакты спрятали и не показывают миллионам посетителей Геркуланума и Помпей. И проблему не решают. Немыслимо, что мы не можем показать посетителям, какой была жизнь в домах и общественных местах этих городов».

Находки несколько раз представляли на временных выставках. В остальное время они просто ждут, когда смогут переехать в постоянный дом.