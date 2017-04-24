Кинофестиваль «Белые ночи» прошёл в Петербурге

[Виталий Карякин, гендиректор АНО «Festival Plus»]:

«Лучший фильм, короткометражный фильм, лучший мультипликационный фильм, документальный, лучшая студенческая работа и 2 специальных приза: приз жюри и зрительских симпатий. Были представлены фильмы из 38 стран мира».

В Санкт-Петербурге прошёл международный кинофестиваль «Белые ночи». Участвовало 39 фильмов. Их отобрали из почти 400 заявок. Показы шли в режиме нон-стоп три дня. Награды выдавали в шести категориях.

Так, в категории лучший документальный фильм награду получила работа Ноэля Изона «Открытая дверь». Это реальная история 70-летней давности. Она о филиппинцах, которые с 35-го по 41-й год прошлого века смогли спасти 1305 евреев, бежавших от Холокоста в Европу. Одним из спасённых был австрийский доктор Зелинский. Он вылечил смертельно больного отца автора этой ленты.

[Ноэль Изон, участник кинофестиваля]:

«В прошлом году я был в музее Холокоста в Лодзи. И там были машины, на которых евреев везли на смерть в концентрационные лагеря. Я сел в один из этих фургонов, и меня захлестнули эмоции. Я думал о потере тысяч и тысяч жизней. И в голову пришла мысль: такого не должно больше произойти».

В фильме – документальные кадры и интервью людей, чьи родители стали жертвами Холокоста. Многие зрители потрясены.

[Екатерина Уварова, участница фестиваля]:

«Эта история – самое занимательное, что может быть. Она гораздо интереснее вымышленных вещей».

3D анимацию «Heavenkid» (Хэвэнкид) тайваньского отделения международной телекомпании NTD признали лучшим короткометражным мультипликационным фильмом. В нём детей учат быть добрыми и хорошо учиться на основе жизненных правил Конфуция. Но без нравоучений. Мультфильм получил ещё и приз зрительских симпатий.

[Катарина Изон, участница фестиваля]:

«Он сделан очень достойно. Мне также понравился смысл, который в нём заложен. Думаю, детям, пока они маленькие, важно учиться таким ценностям. И они, несомненно, смогут понять, как себя вести, как уважать себя и других».

Организаторы кинофестиваля обещают: будут проводить не менее 10 разных конкурсов в год. Причём, как в России, так и в других странах.