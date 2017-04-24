Сотни турок требуют аннулировать результаты референдума

Сотни протестующих вышли на улицы Стамбула. Они призывают Тайипа Эрдогана аннулировать результаты референдума.

Напомним, в ходе голосования 16 апреля решали вопрос о внесении 18 поправок к турецкой Конституции. По итогам референдума президент получил больше полномочий.

Многие турецкие граждане опасаются, что правление в стране станет авторитарным.

[протестующая]:

«Мы никогда не надеялись на соблюдение законности. Оно всегда было частичным. Мы будем протестовать на улицах до самого конца». [протестующий]:

«Понятия законности больше нет, все законы нарушены. Это не приведёт ни к чему хорошему. С этого пути нет возврата. Мы сопротивляемся этому и в итоге победим». [протестующая]:

«Повсюду царят ненависть и страх. Страна идёт не в том направлении, в котором должна. Я хочу, чтобы меня услышали. Это единственное, что я могу сделать».

Поправки к конституции одобрили более 51% избирателей. По итогам референдума Турция перейдёт от парламентской формы правления к президентской. Должность премьер-министра будет упразднена. Глава государства получит право назначать и увольнять министров и вице-президента, а также – частично выдвигать кандидатуры в Высшую коллегию судей и прокуроров. При этом полномочия парламента ограничат.

Наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ заявили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Избиратели не получили объективной информации о предстоящей реформе, а также – возможности узнать о разных точках зрения на неё.

Кроме того, Высший избирательный совет распорядился считать бюллетени без печатей действительными. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции подала жалобу на это решение в Верховный суд.