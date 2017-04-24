Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

Первый тур президентских выборов во Франции завершился победой проевропейского независимого кандидата Эммануэля Макрона и лидера антииммиграционного националистического движения Марин Ле Пен.

Впервые за десятки лет во второй тур вышли кандидаты, которые не представляют основные французские партии.

Макрон опередил Ле Пен на два процента. Он получил более 23% голосов.

[Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции]:

«Французский народ решил сделать меня победителем первого раунда этого голосования».

Марин Ле Пен — лидер партии «Национальный фронт». Её политическая сила выступает за ограничение политики приёма мигрантов и независимость от Европейского союза.

[Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции]:

«Мы сделали первый шаг, который позволит французскому народу оказаться в Елисейском дворце. Этот результат – исторический».

Кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон — на третьем месте. Он призвал сторонников голосовать во втором туре за Макрона.

Ещё год назад вряд ли кто-то предполагал, что Эммануэль Макрон будет лидером гонки. Он бывший инвестиционный банкир, был министром экономики при правительстве Вальса. Свою партию «Вперёд!» он основал только в прошлом году. Объявил её ни правой, ни левой. Макрон придерживается проевропейского направления. Он также сторонник жёсткой борьбы с терроризмом.

После того как стало известно, что во второй тур вышла Марин Ле Пен, в Париже запротестовала молодежь. Демонстрации сопровождались стычками с полицией.

В столице за кандидата от крайне правых проголосовало менее 5% избирателей. Многие парижане обеспокоены результатом Марин Ле Пен.

[парижанин]:

«Немного удивлён, не ожидал, что Национальный фронт пройдёт. В любом случае, мы видим, что Макрон смог донести то, чего хочет. Но я удивлён, в самом деле удивлён, что Национальный фронт набрал столько голосов. Обычно мы во Франции не настолько экстремистские». [парижанин]:

«Я разочарован, что во второй тур вышли кандидат-финансист и расистский кандидат от крайне правых. Ну вот, я бы хотел больше социального равенства в будущем».

Второй тур президентских выборов пройдёт 7 мая.