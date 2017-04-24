Талибы напали на военных в Афганистане: не менее 150 погибших

Инцидент произошел в пригороде Мазари-Шарифа. На местной военной базе размещены и иностранные военнослужащие в рамках миссии НАТО, но никто из них не пострадал.
По словам очевидцев, около десяти боевиков, одетых в военную форму, проехали на базу на двух армейских внедорожниках. После чего открыли огонь по безоружным солдатам, выходившим из мечети. Стреляли из винтовок и миномётов. Несколько взрывов совершили смертники.
[местный житель]:
«Сначала я услышал какие-то взрывы, как будто — ракеты. А потом начался бой».
Талибы заявили, что это нападение — месть за гибель их лидеров на севере Афганистана. К слову, около недели назад американские военные авиаударом уничтожили девять боевиков, включая полевого командира.
В последнее время «Талибан» активизировался на востоке и юге Афганистана. При этом боевики всё чаще присягают на верность «Исламскому государству».