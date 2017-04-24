Талибы напали на военных в Афганистане: не менее 150 погибших

Не менее 150 человек были убиты в Афганистане в ходе нападения боевиков «Талибана» на военную базу. Ещё десятки солдат получили ранения. 23 апреля президент объявил в стране национальный траур. Он также посетил место происшествия и навестил раненых в больнице.

Инцидент произошел в пригороде Мазари-Шарифа. На местной военной базе размещены и иностранные военнослужащие в рамках миссии НАТО, но никто из них не пострадал.

По словам очевидцев, около десяти боевиков, одетых в военную форму, проехали на базу на двух армейских внедорожниках. После чего открыли огонь по безоружным солдатам, выходившим из мечети. Стреляли из винтовок и миномётов. Несколько взрывов совершили смертники.

[местный житель]:

«Сначала я услышал какие-то взрывы, как будто — ракеты. А потом начался бой».

Талибы заявили, что это нападение — месть за гибель их лидеров на севере Афганистана. К слову, около недели назад американские военные авиаударом уничтожили девять боевиков, включая полевого командира.

В последнее время «Талибан» активизировался на востоке и юге Афганистана. При этом боевики всё чаще присягают на верность «Исламскому государству».