24 апреля 2017

В Чехии работает оздоровительный центр для лошадей

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В этом чешском оздоровительном центре вот уже три года помогают лошадям восстанавливаться после травм или болезней. Находится он недалеко от города Пардубице. Открыла его бывшая спортсменка Адела Лишкова. Он стал первым в Центральной Европе.

[Адела Лишкова, основательница центра для лошадей]:
«Я воплотила свою мечту, поскольку помогать лошадям очень важно. Животное чувствует себя лучше, а наездник или владелец довольны, когда лошадь более работоспособна. Польза — всем».

В оздоровительном центре грациозным животным доступны самые разнообразные процедуры: лечение зубов, лазерная терапия, водный массаж и даже инфракрасная сауна.

[Адела Лишкова, основательница центра для лошадей]:
«Вместе с ветеринаром, владельцем лошади и жокеем мы разрабатываем систему реабилитации. Учитываем, что животному нужно: восстановиться после травмы или операции, или после скачек».

Одна из самых популярных процедур – тренировка в боксе, где имитируется ходьба в реке.

[Силвиа Снайберкова, сотрудница центра для лошадей]:
«Наши клиенты привозят лошадей, чтобы подготовить их к сезону скачек. Также поступают лошади из ветеринарных клиник для дальнейшего лечения. Некоторых привозят сюда как на курорт, пока сами хозяева в отпуске».

Лишкова решила открыть оздоровительный центр для лошадей, увидев аналогичные учреждения в Западной Европе и США. В чешский центр привозят животных со всех уголков страны, а также из Словакии и Австрии.

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