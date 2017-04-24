24 апреля 2017

В Международный день Земли прошли марши в поддержку науки

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В десятках городов США, а также в крупнейших городах мира прошли марши в поддержку науки. Их решили приурочить к Международному дню Матери-Земли, который каждый год отмечают 22 апреля.

По заявлению организаторов, мероприятия не связаны с политикой. Однако во время большинства маршей люди протестовали против политики Дональда Трампа.

Администрация Белого дома обещает резко сократить финансирование федеральных научных и исследовательских проектов. Кроме того, президент не раз говорил, что проблема изменения климата надумана, и что никаких действий по этому поводу предпринимать не надо.

[протестующая в Мексике]:
«Мы просим больше экономической поддержки, больше грантов и финансирования науки».

[протестующий в Вашингтоне]:
«Я бы хотел, чтобы администрация признала науку глобальной профессией, и что нам нужны люди со всей страны и со всего мира. Если мы впустим людей, ослабим визовые ограничения, то это всем принесёт пользу».

[протестующий в Чили]:
«Мы проводим марш, поскольку американское правительство урезает финансирование науки, но ещё страшнее, что оно не признаёт изменения климата».

Марши в поддержку науки также прошли в Лондоне, Берлине, Тайбэе, Сиднее и других городах мира.

День Земли отмечают с 2010 года. Он учреждён Генеральной Ассамблеей ООН.

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