В Международный день Земли прошли марши в поддержку науки

В десятках городов США, а также в крупнейших городах мира прошли марши в поддержку науки. Их решили приурочить к Международному дню Матери-Земли, который каждый год отмечают 22 апреля.

По заявлению организаторов, мероприятия не связаны с политикой. Однако во время большинства маршей люди протестовали против политики Дональда Трампа.

Администрация Белого дома обещает резко сократить финансирование федеральных научных и исследовательских проектов. Кроме того, президент не раз говорил, что проблема изменения климата надумана, и что никаких действий по этому поводу предпринимать не надо.

[протестующая в Мексике]:

«Мы просим больше экономической поддержки, больше грантов и финансирования науки». [протестующий в Вашингтоне]:

«Я бы хотел, чтобы администрация признала науку глобальной профессией, и что нам нужны люди со всей страны и со всего мира. Если мы впустим людей, ослабим визовые ограничения, то это всем принесёт пользу». [протестующий в Чили]:

«Мы проводим марш, поскольку американское правительство урезает финансирование науки, но ещё страшнее, что оно не признаёт изменения климата».

Марши в поддержку науки также прошли в Лондоне, Берлине, Тайбэе, Сиднее и других городах мира.

День Земли отмечают с 2010 года. Он учреждён Генеральной Ассамблеей ООН.