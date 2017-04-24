Тайские фермеры устроили гонки на тракторах

Чей трактор быстрее, а умение управлять им — лучше? Это выясняли тайские фермеры на гонках по бездорожью. Проходят они между сезонами вспашки, посева и сборки урожая.

Вся техника разработана для рисовых полей. Чтобы передвигаться по ним и пахать землю, нужны тракторы с мощными двигателями. Однако на состязаниях всё намного сложнее.

[Тхаватчай Чанпрасит, участник соревнований]:

«Когда пашешь поле, даже если отклонишься — всегда можно вернуться на пропущенное место. Но здесь это нарушение правил». [Омпонг Промсаванг, участник соревнований]:

«Двигатель трактора должен быть довольно мощным, иначе не догнать соперников».

Модифицированный трактор, по местным меркам, обходится недёшево.

[Чарин Тхайчароен, фермер]:

«В основном, модифицированный трактор стоит примерно 300 долларов. Некоторые команды нанимают механиков. Тогда цена возрастает до 600 долларов».

Миллионы тайских фермеров пашут рисовые поля такими тракторами. Кроме того, они перевозят на них грузы и даже используют их, чтобы привести в действие водяные насосы и мельницы.

Соревнования на модифицированных тракторах проходят в Таиланде каждый год.