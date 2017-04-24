Загадочные знаки раскрывают «магическую» историю Австралии

Историк Иэн Эванс ищет в старинных зданиях на острове Тасмания и по всей Австралии таинственные знаки. Он уверен, что европейские поселенцы в стране широко использовали ритуалы и магические приёмы.

Он осмотрел уже 30 старых домов. А первый мистический знак нашёл в конюшне 50-х годов XIX века к северу от столицы Тасмании.

[Энн Кенке, владелица конюшни]:

«Когда Иэн первый раз нашёл здесь знаки, мы все очень обрадовались. Мы постоянно смотрели на них, но не понимали, что они означают».

С тех пор исследователь нашёл похожие знаки по всей стране. Они показывают, что британские поселенцы не отказались от магических ритуалов, как полагалось раньше.

Люди верили, что символы помогают им защитить дом от бродяг и беглых преступников, а также от аборигенов.

[Иэн Эванс, исследователь]:

«Магия была одним из способов решить разные непонятные ситуации, в которых они оказывались в Австралии».

Эванс работает и живёт в Брисбене. На остров Тасмания он приехал, чтобы осмотреть несколько колониальных зданий на юге.

[Иэн Эванс, исследователь]:

«Мы нашли очень много магических знаков. Мы также обнаружили на удивление много следов обгорания».

Например, в конюшне таких следов было почти 60. Их делали при помощи горящей свечи. Предполагается, что они должны были защитить ценных лошадей.

[Иэн Эванс, исследователь]:

«Следов обгорания в конюшнях Тасмании очень много. Не думаю, что мои английские коллеги исследовали их с такой точки зрения».

Всего он изучил здания 21 старинную конюшню. И только в одной следов не нашли.

На помощь приходят энтузиасты.

[исследовательница мистических знаков]:

«Я услышала о проекте, поэтому зашла на его страницу в Facebook и немного почитала, нашла картинки. Потом я начала искать, и нашла это».

Теперь Эванс планирует отправиться в Великобританию и провести подобные исследования и там.