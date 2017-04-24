В Израиле вспоминают жертв Холокоста

В Израиле отмечают День Катастрофы, или Йом ха-Шоа. В этот раз он выпал на 24 апреля. Это национальный день траура и памяти всех евреев. Вспоминают тех, кто стал жертвами нацистов во Время второй мировой войны.

В 10 часов утра по всей стране две минуты звучала сирена. Застыли люди и машины. Даже поезда в установленное время останавливаются, а все пассажиры на две минуты встают с мест.

Вспоминают шесть миллионов евреев, которые погибли в Холокосте от рук нацистов.

В День Катастрофы обычно проводят встречи с теми, кто пережил времена ужаса. Среди них в этот раз — и 94-летний Цви Нигаль.

[Цви Нигаль, жертва Холокоста]:

«Почти каждый десятый человек в Вене был евреем. Мы все были в молодёжных организациях».

Цви рассказал о том, как его разлучили с родителями, как избежал депортации, как его чуть до смерти не избили нацисты, и как ему удалось бежать в Палестину.

Подобными воспоминаниями поделились в ходе 13 тысяч таких встреч. Акция называется «Воспоминания в гостиной».

[участница встречи]:

«Это удивительная история. Думаю, важно такие слышать, потому что они на более эмоциональном уровне связывают вас с историей Холокоста и историей Второй мировой войны».

В День Катастрофы израильтяне также молятся о том, чтобы подобное Холокосту никогда не повторилось.