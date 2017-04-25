В Лондоне установили холодильник с бесплатной едой

Клюквенные и ореховые пироги в кафе одного из лондонских кинотеатров продают за два фунта стерлингов. Но, когда срок годности подходит к концу, их просто выбрасывают. Даже несмотря на то, что они всё ещё вполне свежие и съесть их, наверное, хотели бы многие.

Теперь же группа лондонских активистов решила сократить объёмы продуктов, которые отправляют на свалку. В районе Брикстон появился общественный холодильник. В него местные жители, включая предпринимателей, могут приносить готовую еду.

Клюквенные пироги теперь здесь.

[Сара Кук, руководитель отдела маркетинга кинотеатра]:

«Один из наших сотрудников узнал о проекте и нам рассказал. Мы решили, что это прекрасная идея. В таких местах, как наше, выбрасывают много еды. Нам важно поддержать жителей Брикстона и пожертвовать еду людям».

Чтобы установить холодильник, сначала проводили кампанию по сбору средств в соцсетях. Удалось получить более 2000 фунтов стерлингов, а также организовать команду волонтёров.

[Ребекка Тревалиан, соосновательница проекта]:

«Мы видим, что в холодильник приносят много еды. Последние несколько недель он заполнен».

Организаторы проекта также говорят, что холодильником пользуются не только самые малоимущие. Он популярен и среди людей, которым не хватает зарплаты, чтобы покупать готовую еду в течение дня.

[Ребекка Тревалиан, соосновательница проекта]:

«Что касается спроса на еду, мы видим, что растёт число людей, которые обращаются в банки еды. А эти банки в настоящее время готовую еду не предоставляют».

Объёмы пищевых отходов в мире продолжают расти. Рестораны только в Великобритании каждый год выбрасывают 900 тысяч тонн еды. При этом благосостояние британцев снижается из-за урезания льгот и падения курса фунта.

То есть, с одной стороны появляется всё больше людей, которые нуждаются в продуктах питания. А с другой – всё больше продуктов питания отправляют на свалки.

На 8 июня в стране назначены парламентские выборы. Дополнительные месяцы неопределённости сделают экономику ещё более шаткой. А это означает, что дверца этого холодильника будет открываться чаще.