25 апреля 2017

В Чили — мощное землетрясение

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Мощное землетрясение в Чили. Магнитуда подземных толчков составила 6,9. Трясло столицу Сантьяго, а также западное побережье страны. Несмотря на силу землетрясения, о серьёзных повреждениях инфраструктуры не сообщается. Жертв, похоже, также удалось избежать. В некоторых районах наблюдаются перебои с сотовой связью.

[глава Национального сейсмологического центра]:
«Оно было магнитудой примерно 6,9. Такое по статистике обычно случается в Чили раз в год».

Эпицентр залегал примерно в 140 километрах от Сантьяго.

[иностранка, живущая в Чили]:
«В вашей стране мне пришлось попереживать. Всё падало — телевизор упал, картина упала. Ужас».

Власти сначала издали приказ эвакуировать жителей из прибрежных районов рядом с городом Вальпараисо, опасаясь цунами. Но позже распоряжение отозвали. Угрозы цунами нет.

Многие чилийцы отреагировали и сами. Наученные горьким опытом 2010 года, они быстро перебрались на возвышенности.

[Марио Фернандес, министр внутренних дел Чили]:
«Хочу похвалить чилийцев в пострадавших районах за их реакцию — они сохраняли спокойствие».

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в 2010 году в Чили погибло около 800 человек.

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