В Чили — мощное землетрясение

[глава Национального сейсмологического центра]:
«Оно было магнитудой примерно 6,9. Такое по статистике обычно случается в Чили раз в год».
Эпицентр залегал примерно в 140 километрах от Сантьяго.
[иностранка, живущая в Чили]:
«В вашей стране мне пришлось попереживать. Всё падало — телевизор упал, картина упала. Ужас».
Власти сначала издали приказ эвакуировать жителей из прибрежных районов рядом с городом Вальпараисо, опасаясь цунами. Но позже распоряжение отозвали. Угрозы цунами нет.
Многие чилийцы отреагировали и сами. Наученные горьким опытом 2010 года, они быстро перебрались на возвышенности.
[Марио Фернандес, министр внутренних дел Чили]:
«Хочу похвалить чилийцев в пострадавших районах за их реакцию — они сохраняли спокойствие».
Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в 2010 году в Чили погибло около 800 человек.