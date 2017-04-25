ООН призывает собрать $2,1 млрд для голодающих йеменцев

[Стивен О’Брайен, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам]:

«Ситуация быстро превращается в худшую гуманитарную катастрофу в мире. Чтобы спасти и защитить людей в регионах, раздираемых вооружённым конфликтом, нужны деньги».

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен призвал международное сообщество помочь мирным жителям Йемена. Там уже более двух с половиной лет идёт гражданская война, и миллионам людей угрожает голод.

По данным ООН, примерно 17 миллионов из 26 миллионов йеменцев не получают достаточного питания. По меньшей мере, трём миллионам детей угрожает голод. На поставку продовольствия нужно более двух миллиардов долларов. Пока в ООН поступило только 325 миллионов. При этом ни одна из арабских стран помощи пока не оказала.

[Стивен О’Брайен, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам]:

«Мы объявляем об опасности всему миру. Бьём тревогу. У нас четыре раза возникала угроза голода, но мы сумели предотвратить это. Суть в том, чтобы не ждать, пока несчастных, измождённых детей покажут по телевизору, и только потом действовать и собирать деньги».

Международное агентство помощи «Оксфам» также призывает страны активнее помогать голодающим и не поставлять оружие участникам вооружённых конфликтов.

[Шейн Стивенсон, представитель объединения «Оксфам»]:

«Есть такой парадокс. Некоторые страны зарабатывают большие деньги на разжигании войн. А из-за войн начинается голод. Тогда они выделяют деньги на гуманитарную помощь, но в то же время помогают продолжать войну. Вот такой парадокс. Это надо остановить».

До войны Йемен импортировал 90% продуктов питания. Теперь импорт ограничен. Сильно пострадала и экономика страны в целом. Миллионы йеменцев оказались за чертой бедности. По меньшей мере, десять тысяч человек погибли из-за военных действий.

Как помочь голодающим, будут решать на донорской конференции по Йемену на высшем уровне. Она состоится 25 апреля.