Женщина, пережившая пытки в Китае, спасает от репрессий других

[Кристал Чэнь, жертва геноцида XXI века]:

«Одна из пыток, которые я пережила, — это когда меня сковали наручниками и подвесили за руки к трубе. Кончики пальцев ног были в нескольких сантиметрах от пола. Я висела так две ночи и один день, страдая от боли».

Кристал Чэнь стала жертвой геноцида XXI века – репрессий духовного движения Фалуньгун в Китае. Она выжила. А её мать – нет.

[Кристал Чэнь, жертва геноцида XXI века]:

«Мая мама – тоже практикующая Фалуньгун. В ходе этих репрессий она погибла».

Теперь Кристал живёт в Нью-Йорке. И почти в каждом магазине видит напоминания о том страшном периоде – товары с биркой «Made in China».

[Кристал Чэнь, жертва геноцида XXI века]:

«Нас заставляли работать по 14-16 часов в день, мы делали очень много разных товаров на экспорт. Некоторые товары я увидела потом здесь, в западном обществе».

Каждый год 25 апреля Кристал участвует в мирной акции протеста приверженцев Фалуньгун, которых в Китае по-прежнему репрессируют.

18 лет назад, 25 апреля 1999 года, практикующие Фалуньгун со всего Китая отправились в Пекин. Они обратились к Госсовету с просьбой прекратить нападки на них и дать возможность заниматься свободно, как это было раньше.

В ответ на это бывший лидер китайской коммунистической партии Цзян Цзэминь начал широкомасштабное преследование. Практикующих стали незаконно арестовывать и отправлять в тюрьмы и трудовые лагеря. По данным правозащитников, тысячи приверженцев Фалуньгун были убиты.

С 1999 года Кристал Чэнь арестовывали шесть раз.

[Кристал Чэнь, жертва геноцида XXI века]:

«Когда я была в заключении в трудовом лагере, я почти каждый день подвергалась физическим и психологическим пыткам».

Фалуньгун – древняя китайская духовно-оздоровительная практика. Сегодня ею занимаются более чем в 100 странах. 25 апреля по всему миру вспоминают тех, кто погиб в Китае, и снова призывают остановить репрессии.