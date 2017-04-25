Трамп поздравил астронавтку НАСА с рекордом

Американка Пегги Уитсон в понедельник побила рекорд по суммарному пребыванию в космосе среди астронавтов НАСА. Предыдущее достижение принадлежит её соотечественнику Джеффри Уильямсу. Он провёл на орбите Земли 534 дня.

Женщину-астронавта поздравил президент США Дональд Трамп. К нему присоединились дочь Иванка и участница космических экспедиций Кэтлин Рубинс.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это особенный день в замечательной истории американских космических полётов. Вы, командир Уитсон, побили рекорд по общему времени, проведённому в космосе среди американских астронавтов: пробыли там уже более 534 суток. Это невероятная цифра. От имени американцев и всего мира я поздравляю вас». [Пегги Уитсон, астронавт НАСА]:

«Для меня большая честь – установить такой рекорд и представлять всех сотрудников НАСА, благодаря которым возможны космические полёты. Они помогли мне установить рекорд».

Дональд Трамп недавно подписал законопроект, который подтверждает, что НАСА продолжит работать над миссией по отправке американских астронавтов на Марс. Он спросил Уитсон, когда, по её мнению, такой полёт станет возможным.

[Пегги Уитсон, астронавт НАСА]:

«Думаю, полёт должен начаться в 30-х годах этого столетия — как и сказано в законопроекте. Мы уже готовим оборудование для испытания нового тяжёлого транспортного средства. На подготовку к космическим полётам нужно много времени и денег, поэтому международное сотрудничество тоже необходимо».

57-летняя Пегги Уитсон на борту МКС — в третий раз. На её счету несколько достижений среди женщин-космонавтов. Это рекорды по самому длительному пребыванию на орбите, а также – в открытом космосе. Кроме того, Уитсон стала первой женщиной-командиром Международной космической станции.

Её текущая экспедиция началась в ноябре прошлого года. На МКС она прибыла вместе с россиянином Олегом Новицким и французским астронавтом Томой Песке. Вернуться на Землю планирует в сентябре.