Камбоджийские тихие пляжи привлекают всё больше отдыхающих

Золотой песок и кристально чистая вода. Этот небольшой курортный остров Камбоджи попал в рейтинг «21 лучший пляж мира».

Находится курорт на западном берегу острова Ронгсанлем. По данным National Geographic, это место не уступает знаменитым пляжам Австралии, Сейшельских островов и Гавайев.

[Мари Хамфрис, туристка из Великобритании]:

«Мы с мужем приехали на этот пляж и планировали пробыть здесь три дня. Но уже через несколько часов забронировали ещё четыре дня, решив остаться на неделю. Это такое прекрасное место. Люди приветливые, вода тёплая. Что ещё нужно для отдыха?»

Пляж принадлежит британским предпринимателям с 2007 года. Здесь 20 деревянных бунгало по 65 долларов за ночь.

Пляжи Камбоджи обычно не такие оживлённые, как в Таиланде. Но ситуация меняется с появлением новых отелей и курортов. Индустрия расширяется, и посетителей становится всё больше.

Ещё два года назад это было безлюдное место. Теперь здесь много частных пляжей и — несколько отелей.

Например, этот построен из местного материала в стиле камбоджийского «золотого века» 50-60-х годов прошлого столетия. Ночь здесь стоит около 120 долларов.

Местные жители говорят: получили большую пользу от развития туризма.

[Ладанг Ким, сотрудница отеля]:

«Для начала я выучила английский. Плюс, я могу помогать всей моей семье финансово. Теперь многие местные жители работают здесь. У них есть работа благодаря тому, что сюда приезжают туристы».

А этот остров Ко Тмей действительно можно назвать умиротворённым. До него нужно два часа добираться на лодке. Здесь вместо песка – ракушечник. Основная его проблема – мусор, который прибивает со стороны Вьетнама. Каждый день работники курортов вынуждены его собирать.

[Кавита Шольц, один из владельцев курорта]:

«Здесь мы в полном уединении. Тут прекрасная природа, океан и превосходная гора напротив».

Ночь в таких бунгало стоит около 45 долларов. Для туристов также организовывают прогулки по тропическому лесу.