Иностранных студентов в Австралии учат плавать в океане

Этим летом на пляжах австралийского штата Новый Южный Уэльс утонуло пять иностранных студентов, в основном — из Непала. Это рекордное число. Теперь заграничных гостей решили обучать безопасности на воде.

Спасатели из Сиднея объясняют, как вести себя в критической ситуации. Для непальцев это особенно актуально, ведь они родом из горной страны без выхода к морю.

[Бевин Ханал, студентка]:«Они не знают, что такое волны, и мало что знают об австралийских пляжах».

Непальской студентке Санскрити до сих пор сложно сдержать эмоции. В феврале на этом пляже утонула её лучшая подруга. Её и ещё одного студента смыло с камня на берегу.

[Санскрити, студентка из Непала]:«Я и минуты не могу здесь простоять, начинают давить воспоминания».

Студентов учат распознавать участки с бурным течением и плавать между камнями.

[Кейт Грима, спасатель]:

«Если вы попадёте в бурное течение или упадёте с каменного уступа, то можете утонуть за несколько секунд».

Университеты Австралии теперь решили скоординировать действия. Они призывают федеральное правительство ввести предмет в университетскую программу.

[Карен Кокрейн, Совет по приёму иностранных студентов]:

«Нам нужно удостовериться, что студенты в безопасности, поскольку они приезжают в новую страну, абсолютно незнакомую. Они также не привыкли, что вокруг так много воды».

А в Университете Нового Южного Уэльса обучение уже началось.

[Роб Брандер, профессор]:

«Мы учим иностранных студентов плавать в бассейнах, проводим бесплатные уроки по плаванию. Мы показываем им онлайн-видео, в которых рассказывают об опасностях, например, о бурном течении».

Возможно, белоснежные пляжи Австралии – отличное место, чтобы поплавать и отдохнуть. Но нужно также помнить и об опасностях, которые таит в себе океан.