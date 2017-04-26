Испанская полиция опубликовала видео арестов возможных террористов

Испанская полиция опубликовала видео арестов возможных участников прошлогодних терактов в Бельгии и Франции.

Во вторник в Барселоне провели рейды в 12 квартирах. Задержали девять человек: восемь марокканцев и одного местного жителя. По данным полиции, все они джихадисты. По меньшей мере, четверо из них могут быть причастными к терактам в Брюсселе в марте прошлого года. Тогда 35 человек погибло, около 300 пострадали.

[Неус Мунте, представитель правительства Каталонии]:

«Подробности расследования остаются в тайне, и нам нужно быть очень осмотрительными. Полиция Каталонии очень профессионально провела операцию. Она сотрудничала с национальной полицией Испании, Федеральной полицией Бельгии и полицией Марокко».

Задержанным — от 21 до 39 лет. За ними следили восемь месяцев. Расследование продолжается.

Как сообщает Министерство внутренних дел Испании, не учитывая последнюю спецоперацию, в этом году в стране были арестованы 22 человека, которых подозревают в связях с радикальными исламистами. Задержания провели в ходе 16 отдельных операций.