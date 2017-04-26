ООН собрала $1,1 млрд на спасение йеменцев от голода

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:
«На этой конференции нам удалось собрать один миллиард 100 миллионов долларов. Теперь важно убедиться, что эти деньги пойдут на эффективную поддержку жителей Йемена».
Генеральный секретарь ООН заявил, что нужно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Йемен по воздуху, морю и суше.
[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:
«Необходимо, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное гуманитарное право, и чтобы вся инфраструктура для разгрузки и распределения грузов находилась в рабочем состоянии».
Гражданская война в Йемене идёт с 2014 года. Повстанцы-хуситы выступили против суннитского правительства, обвинив его в коррупции. Они захватили столицу, а президент Абд Раббу Мансур Хади бежал из страны.
Повстанцев поддерживает Ирак и часть армии, лояльная бывшему президенту Салеху. В марте 2015 года в конфликт вмешалась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Она поддерживает власти Йемена.
Антониу Гутерреш вновь призвал воюющие стороны к мирным переговорам. При этом отметил, что международное сообщество внимательно к Сирии, но недостаточно внимательно к Йемену.
[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:
«Если принять во внимание, что кризис в Йемене относительно забытый по сравнению с другими конфликтами, то, думаю, на этой донорской конференции международное сообщество признало необходимость поддержки йеменского народа».
По данным ООН, за годы войны в Йемене погибло более десяти тысяч человек. В настоящее время 17 миллионов йеменцев недоедают. По меньшей мере, трём миллионам детей угрожает голод.