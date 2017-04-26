ООН собрала $1,1 млрд на спасение йеменцев от голода

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«На этой конференции нам удалось собрать один миллиард 100 миллионов долларов. Теперь важно убедиться, что эти деньги пойдут на эффективную поддержку жителей Йемена».

На конференции по Йемену страны-доноры пообещали выделить один миллиард 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Это более половины суммы, которая нужна в этом году для спасения йеменцев от голода. В этой стране каждые десять минут от истощения и болезней умирает ребёнок.

Генеральный секретарь ООН заявил, что нужно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Йемен по воздуху, морю и суше.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Необходимо, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное гуманитарное право, и чтобы вся инфраструктура для разгрузки и распределения грузов находилась в рабочем состоянии».

Гражданская война в Йемене идёт с 2014 года. Повстанцы-хуситы выступили против суннитского правительства, обвинив его в коррупции. Они захватили столицу, а президент Абд Раббу Мансур Хади бежал из страны.

Повстанцев поддерживает Ирак и часть армии, лояльная бывшему президенту Салеху. В марте 2015 года в конфликт вмешалась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Она поддерживает власти Йемена.

Антониу Гутерреш вновь призвал воюющие стороны к мирным переговорам. При этом отметил, что международное сообщество внимательно к Сирии, но недостаточно внимательно к Йемену.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Если принять во внимание, что кризис в Йемене относительно забытый по сравнению с другими конфликтами, то, думаю, на этой донорской конференции международное сообщество признало необходимость поддержки йеменского народа».

По данным ООН, за годы войны в Йемене погибло более десяти тысяч человек. В настоящее время 17 миллионов йеменцев недоедают. По меньшей мере, трём миллионам детей угрожает голод.