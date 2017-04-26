В ЕС сделали последний шаг к отмене платы за роуминг

Европейские министры приняли финальный закон, который отменяет плату за роуминг. Уже с 15 июня граждане стран Евросоюза не будут доплачивать мобильным операторам за разговоры, СМС и пользование Интернетом во всех государствах блока. Для пользователей сохранят домашние тарифы.

Совет также продвинулся в вопросе мобильных технологий пятого поколения. Для всех операторов связи утвердили общую частоту.

[Иэн Борг, парламентский секретарь Мальты]:

«Мы приняли два правовых акта. Первый ограничивает плату за мобильный роуминг. Второй открывает путь к технологии 5G. Мы утвердили скоординированное пользование частотой в диапазоне 700 мегагерц для беспроводной связи».

С июня максимальная оптовая цена за передачу одного гигабайта информации составит 7,7 евро. К 2022 году стоимость должна сократиться до 2,5 евро за гигабайт.

С 15 июня одна минута разговора в роуминге обойдётся гражданам ЕС максимально в 3,2 евроцента. Раньше было 5 евроцентов. А СМС подешевеет с двух до одного евроцента.

В Еврокомиссии пообещали, что каждые два года будут пересматривать ограничения, и, если нужно, принимать новые.

Действие закона также распространится на Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Отменить плату за роуминг в ЕС пытаются уже несколько лет. Особенно актуально это стало после того, как Великобритания решила отделиться от блока. Теперь Брюссель хочет продемонстрировать гражданам Евросоюза преимущества членства.

Кроме того, исследования показали, что более четверти европейских пользователей отключают мобильные телефоны во время поездок в другие страны ЕС.