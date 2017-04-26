26 апреля 2017

Забег в стиле «Спасателей Малибу» прошёл в Лос-Анджелесе

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В США прошёл необычный марафон. В Лос-Анджелесе собрались десятки желающих попробовать себя в искусстве замедленного бега. Именно такими кадрами славится американский телесериал «Спасатели Малибу».

[Зак Эфрон, актёр]:
«Сегодня мы проводим первый в мире марафон по замедленному бегу».

От старта до финиша – 300 метров. Участники забега стараются как можно медленнее преодолевать дистанцию.

Телесериал «Спасатели Малибу» выходил на экраны с 1989 по 2001 годы. Десятый сезон снимали под немного изменённым названием. Фильм вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый телесериал. Его зрительская аудитория превысила миллиард человек.

Скоро на экраны выйдет новый, полнометражный фильм «Спасатели Малибу».

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