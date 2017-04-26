26 апреля 2017

Джастин Трюдо обещает защищать интересы производителей древесины

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал защищать национальные интересы в торговом споре с США. Ранее Вашингтон ввёл 20-процентный налог на импорт канадской древесины мягких пород. Этот материал американцы чаще всего используют, когда строят семейные дома.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:
«Защищать интересы Канады – это моя работа».

Правительство Канады назвало решение Белого дома несправедливым и карательным.

[Джим Карр, министр природных ресурсов Канады]:
«Правительство не согласно с этим решением. Оно безосновательное. Мы будем решительно отстаивать интересы канадской древесной индустрии, её работников и всех общин».

Между тем, в Белом доме не считают, что дополнительные тарифы приведут к торговой войне.

[Уилбур Росс, министр торговли США]:
«Канада – близкий союзник и важный союзник. Она хороший сосед. Но это не значит, что Канада не должна играть по правилам».

Американское правительство считает, что Канада субсидирует свою древесную отрасль. В результате, её продукция становится дешевле, отчего американские производители не выдерживают конкуренции.

Стоит отметить, что, кроме древесины, разногласия также возникли и по поводу импорта в США канадской молочной продукции.

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