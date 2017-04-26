Супераэростат НАСА изучит околоземное пространство

Над аэропортом Ванака в Новой Зеландии успешно поднялся в небо супераэростат НАСА. Нескольким предыдущим попыткам помешали шторма.

Воздушный шар-зонд со сверхдавлением отправляется в 100-дневное путешествие. За это время он облетит Землю три раза. На один полный виток вокруг планеты потребуется около трёх недель.

Аэростат полетит на высоте 33 с половиной километра. Его смогут увидеть жители средних широт Южного полушария.

Цель миссии НАСА – исследовать околоземное пространство. Шар-зонд оборудован различными научными приборами. Их общий вес – почти тонна. Аэростат попытается обнаружить космические частицы сверхвысоких энергий из-за пределов галактики, которые проникают в земную атмосферу.

Аэрокосмическое агентство НАСА впервые запустило воздушный шар в 2015 году. Тогда миссия была менее продолжительной. В 2016-м аэростат изучал околоземное пространство уже 100 дней.

Шары-зонды подходят для исследований в таких сферах науки как астрофизика, гелиофизика и климатология. По мнению специалистов НАСА, эти проекты более эффективны, чем дорогостоящие орбитальные программы.