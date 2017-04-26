Мужские салоны красоты — на пике популярности в Бразилии

Бразильские мужчины устремляются в парикмахерские исключительно для сильной половины человечества. В этой южноамериканской стране таких заведений становится всё больше.

И дело не только в моде на бороду. Теперь мужчины готовы больше тратить на собственную внешность и косметические продукты.

[Тиагу Секку, владелец мужской парикмахерской]:

«В 80-х и 90-х годах прошлого века салоны красоты уничтожили мужские парикмахерские. Мужчинам было некомфортно ходить в салоны красоты вместе с женщинами, им было неудобно приходить и просить постричь бороду, волосы. А мужские парикмахерские помогли всё это вернуть. Мужчинам должно быть комфортно».

Такие парикмахерские называют барбершопами. В них нередко делают и барную стойку.

[Мариньо, парикмахер]:

«В барбершопах не только стригут бороды. Можно также побриться. Особое чувство вызывает горячее полотенце на лице или острие лезвия бритвы. Очень расслабляет. Думаю, даже если борода выйдет из моды, такие парикмахерские останутся. В них мужчины могут расслабиться и побыть в исключительно мужской компании».

Статистика показывает: бразильцы тратят всё больше на косметику и стрижки. А спрос порождает предложение.

[Алешандре да Силва, парикмахер]:

«10 лет назад никто не говорил о мужских парикмахерских. Были только салоны красоты. Думаю, они вернулись, потому что мужчинам снова понадобились такие услуги. Они поняли, что им хочется не прибежать, постричься и убежать, а — провести здесь время».

По данным исследований, сектор мужской красоты в 2015 вырос на 2,4%. До этого он за шесть лет увеличился более чем на 100%.