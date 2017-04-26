Зачем на сайте знакомств разместили объявление носорога?

Это Судан – последний в мире самец северного белого носорога. Обитает в кенийском заповеднике Ол Педжета. Недавно у него появился лучик надежды на продолжение рода.

Сотрудники природного парка разместили на сайте знакомств в Интернете объявление от имени Судана. В нём носорог сообщает о своих замечательных качествах и о том, что мечтает о дорогостоящей процедуре искусственного размножения. На неё нужны девять миллионов долларов. Эту сумму и хотят собрать через Интернет.

[Мэтью Плассард, сотрудник агентства OGILVY AFRICA]:

«С сегодняшнего дня в приложении Tinder появится профиль нашего носорога Судана. Его увидят в 190 странах и смогут прочитать на 40 языках».

Ранее учёные пытались спасти популяцию северного белого носорога путём искусственного осеменения. Однако оказалось, что две оставшиеся в природе самки не способны выносить детёнышей.

Теперь специалисты хотят вывести эмбрион искусственным путём.

[Ричард Вигне, директор заповедника Ол Педжета]:

«Носороги весят около двух тонн. Они полудикие, неодомашненные. Для этой процедуры нужно разработать метод, который поможет получить яйцеклетки двух оставшихся самок. По разным причинам сделать это очень трудно».

Учёные хотят перенести эмбрион в матку суррогатной матери. На эту роль подойдут самки южных белых носорогов.

[Ричард Вигне, директор заповедника Ол Педжета]:

«Необходимо сделать это в большом масштабе. Тогда у нас в Кении заработает программа по разведению северных белых носорогов. Когда число особей достаточно возрастёт, мы переведём носорогов в Национальный парк Гарамба. В этом регионе Африки им безопасно».

Специалисты говорят: путь к восстановлению популяции редких носорогов будет долгим. Возможно, 10-15 лет.

Ну а пока трёх белых носорогов в заповеднике Ол Педжета охраняют 24 часа в сутки. Только так можно защитить животных от браконьеров.