101-летняя атлетка завоевала золото на стометровке

Дистанцию пожилая спортсменка преодолела за минуту 14 секунд и стала победительницей.
[Ман Каур, спортсменка]:
«Я так счастлива, что приехала. Такое ощущение будто все вокруг – мои дети».
После забега — церемония награждения. Когда бабушке надели на грудь золотую медаль, она даже станцевала.
[Ман Каур, спортсменка]:
«Я счастлива. Я бегаю, гуляю, готовлю еду. Меня переполняет радость».
На победе спортсменка решила не останавливаться.
[Ман Каур, спортсменка]:
«Пока жива, буду бегать».
Ман Каур приехала из северо-индийского города Чандигарх. Лёгкой атлетикой занялась в 93 года по совету сына. Она ест только здоровую пищу и постоянно тренируется. На счету индианки – уже более 20 медалей. У бабушки – трое детей, десять внуков и 12 правнуков.
Всемирные игры ветеранов спорта проходят каждые четыре года. В них включено множество спортивных дисциплин. Участвовать могут атлеты не младше 25-35 лет, в зависимости от вида спорта. Соревнования продлятся до конца месяца.