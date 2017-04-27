101-летняя атлетка завоевала золото на стометровке

На старт. Внимание. Марш. Под ободряющие аплодисменты зрителей начала забег 101-летняя индианка Ман Каур. Она единственная участница стометровки в категории «100 лет и старше». Соревнования проходят в новозеландском Окленде на Всемирных играх ветеранов спорта.

Дистанцию пожилая спортсменка преодолела за минуту 14 секунд и стала победительницей.

[Ман Каур, спортсменка]:

«Я так счастлива, что приехала. Такое ощущение будто все вокруг – мои дети».

После забега — церемония награждения. Когда бабушке надели на грудь золотую медаль, она даже станцевала.

[Ман Каур, спортсменка]:

«Я счастлива. Я бегаю, гуляю, готовлю еду. Меня переполняет радость».

На победе спортсменка решила не останавливаться.

[Ман Каур, спортсменка]:

«Пока жива, буду бегать».

Ман Каур приехала из северо-индийского города Чандигарх. Лёгкой атлетикой занялась в 93 года по совету сына. Она ест только здоровую пищу и постоянно тренируется. На счету индианки – уже более 20 медалей. У бабушки – трое детей, десять внуков и 12 правнуков.

Всемирные игры ветеранов спорта проходят каждые четыре года. В них включено множество спортивных дисциплин. Участвовать могут атлеты не младше 25-35 лет, в зависимости от вида спорта. Соревнования продлятся до конца месяца.