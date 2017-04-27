Работники Alitalia отказались идти на жертвы

Работники Alitalia, крупнейшего итальянского авиаперевозчика, отклонили план по спасению своего работодателя. Компания находится на грани банкротства. Она вместе с профсоюзами, акционерами и правительством разработала схему выхода из кризиса.

Однако сотрудников возмутило то, что на жертвы должны были идти только они, а не руководство. Компания планировала провести рекапитализацию, урезать зарплаты, а часть работников уволить.

[Антонио Пирас, представитель профсоюза Alitalia]:

«Это безобразный план, он вызвал негодование сотрудников. Они были возмущены, поскольку план требовал жертв только от работников, он также включал совсем мало инвестиций в будущее компании».

Теперь правительство Италии назначит менеджера по процедуре банкротства. Он попытается найти одного или нескольких покупателей активов либо разработать план восстановления. Если не удастся, компанию ликвидируют.

За всю его 70-летнюю историю только несколько лет работы итальянского перевозчика были прибыльными.

В компании — около 12 500 сотрудников. Ежедневно она теряет, по меньше мере, 500 тысяч евро. Предполагается, что оставшихся денег хватит лишь на несколько недель.

49% акций Alitalia принадлежат национальной авиакомпании ОАЭ Etihad Airways. Свою долю она приобрела в 2014 году у правительства Италии. Таким образом, национальный итальянский перевозчик был приватизирован.