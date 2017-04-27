Марин Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенности

Европарламент начал процесс лишения депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Её подозревают в том, что она выплачивала зарплаты активистам партии «Национальный фронт» из фондов Евросоюза.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Пен и ещё одного депутата из её партии. Французские следователи несколько раз пытались допросить бывшего лидера «Нацфронта». Однако она отказывалась, ссылаясь на депутатский иммунитет.

[Антонио Таяни, председатель Европарламента]:

«Официальные органы Франции прислали два запроса о снятии депутатской неприкосновенности с Марин Ле Пен и Мари-Кристин Бутонне. Это необходимо для судебного разбирательства в парижском суде. Эти запросы направлены в комитет по правовым вопросам Европейского парламента».

Марин Ле Пен участвует в президентских выборах от «Национального фронта». Эта партия выступает за независимость от Евросоюза и против приёма мигрантов из неевропейских стран.

Первый тур выборов прошёл 23 апреля. Во второй тур прошли Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Он запланирован на 7 мая.