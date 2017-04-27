Сеул и Вашингтон договорились о скорейшем размещении системы ПВО THAAD

[Мун Сан Гюн, представитель Министерства обороны]:
«Мы решили, что стратегические операционные возможности THAAD нам необходимы как можно скорее. Мы учитываем совместное решение Южной Кореи и США и проблемы с безопасностью на Корейском полуострове».
Оборудование комплекса доставили в провинцию Сонджу. Это в 255 километрах к югу от Сеула. Там колонну с техникой встретили протестующие, которые выступают против размещения системы ПВО. Они бросали в военные автомобили бутылки с водой.
[протестующий]:
«Мы протестуем, потому что для нас неприемлемо то, как неожиданно они привезли сюда оружие. Мы проведём больше протестов, на которые соберётся ещё больше людей».
Сообщается, что между протестующими и военными произошли стычки.
THAAD – противоракетный комплекс для перехвата ракет средней дальности. Южная Корея рассчитывает, что он поможет противостоять угрозе со стороны КНДР.
[Мун Сан Гюн, представитель Министерства обороны]:
«Частичное размещение THAAD Южной Кореей и США не означает, что система будет работать в тестовом режиме. У нас на самом деле появится способность противостоять Северной Корее, если она решится на провокации».
Размещение системы ПВО также вызвало недовольство Пекина. Китайские власти заявили, что это угрожает безопасности страны и всего региона.
О развёртывании THAAD США и Южная Корея договорились ещё в прошлом году.