Миллионам колумбийцев угрожает изменение климата

[Луис Гильберто Мурильо, министр окружающей среды Колумбии]:

«По статистике Института исследований гидрологии, метеорологии и окружающей среды, у нас в Колумбии под угрозой оказались почти 12 миллионов человек. И это не означает, что для остальных вообще нет никакого риска. Климатические риски сложно предсказать, особенно в условиях изменения климата».

Четверти населения Колумбии угрожают стихийные бедствия, вызванные изменением климата. Об этом сообщает министр окружающей среды этой южноамериканской страны с населением в 49 миллионов человек.

Только в этом месяце наводнения, сели и оползни унесли жизни более 330 колумбийцев. Бедствия вызваны аномально сильными дождями. В зоне повышенного риска — города и посёлки вдоль рек и на склонах гор. Вносит свой вклад и некачественное строительство в бедных кварталах, а ещё — вырубка лесов. Она ослабляет почву.

[Луис Гильберто Мурильо, министр окружающей среды Колумбии]:

«Колумбия очень уязвима перед экстремальным изменением климата. Примерно в пятистах муниципалитетах постоянно объявляют уровни опасности от жёлтого до красного. Оранжевый — это уже риск наводнений и оползней».

Власти Колумбии собираются принять меры. Будут переселять людей из особо опасных районов и строить подпорные стены.

[Луис Гильберто Мурильо, министр окружающей среды Колумбии]:

«Если не примем срочные решительные меры, не реализуем наши стратегии и не предотвратим угрозы, то снова может случиться беда».

Также власти собираются сократить вырубку лесов. Но сделать это непросто. Лес стремятся вырубать скотоводы и фермеры. Процветает и незаконная вырубка под плантации коки.