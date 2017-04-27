Масштабная миграция крабов мешает кубинцам

[Хорхе Луис Хименес, сотрудник Министерства окружающей среды]:

«Миллионы крабов погибают каждый год под колёсами машин. Однако в следующем году их снова миллионы. Этот вид очень хорошо размножается».

Прибрежную дорогу рядом с кубинским заливом Свиней буквально заполонили крабы. Миллионы красных, жёлтых и чёрных ракообразных устремляются из окрестных лесов к морю, чтобы отложить икру. Такая миграция начинается здесь каждый год после первых весенних дождей.

Между тем, местные жители страдают от крабового нашествия. Ракообразные забираются на стены домов, на двери.

[Эдиан Вилласон, владелец кафе]:

«Оглянуться не успеешь, а тут уже 30-40 крабов. Они мешают. Всё это раздражает, потому что на полу стоит товар, который нельзя убрать. А крабов тоже не тронешь, ведь они щипаются. Приходится приспосабливаться».

Впрочем, одним это нашествие приносит неприятности, а другим – доход. Например, работникам автомастерской. Острые клешни крабов часто прокалывают автомобильные шины.

[Ито Молина, сотрудник автомастерской]:

«Обычно все машины прокалывают шины, потому что крабов очень много».

За ремонт туристы платят по десять долларов. При этом средняя зарплата на Кубе не превышает 25 долларов в месяц.

Нашествие крабов обычно длится несколько дней. Самки откладывают икру и затем возвращаются в леса. Эти крабы в пищу не годятся. Местные жители говорят, что их мясо ядовитое.

Крабы в это время года мигрируют и в других регионах Кубы.