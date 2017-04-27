Еврокомиссия выступила в защиту Университета Сороса в Венгрии

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«Мы решили начать правовое разбирательство в отношении закона о высшем образовании. Мы отправили формальное уведомление в письме венгерскому правительству. Мы будем продолжать с ним диалог».
Виктору Орбану дали месяц, чтобы ответить. Дело может оказаться в Европейском суде. Если он признает, что Венгрия нарушила фундаментальные основы свободного рынка, ей грозит штраф.
[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«Формальное уведомление – это первый шаг процедуры. У венгерского правительства есть время, чтобы отреагировать. На основе этой реакции Комиссия предпримет дальнейшие шаги».
Будапешт официально пока не ответил. Однако венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Центрально-Европейскому Университету ничего не угрожает.
[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:
«Университет будет продолжать работу при любых обстоятельствах. Обвинения безосновательные, а сама ситуация – абсурдная».
Университет открыли в 1991 году при финансовой поддержке Джорджа Сороса. Он, кстати, родился в Будапеште. Сорос и Орбан – публичные оппоненты. Так, бизнесмен не поддерживает политику страны в отношении мигрантов и строительство ограждения на границе.