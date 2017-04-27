Еврокомиссия выступила в защиту Университета Сороса в Венгрии

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:

«Мы решили начать правовое разбирательство в отношении закона о высшем образовании. Мы отправили формальное уведомление в письме венгерскому правительству. Мы будем продолжать с ним диалог».

Европейская комиссия в среду начала формальные разбирательства с Венгрией. Правительству направили письмо, в котором требуют разъяснить, на каких основаниях был принят новый закон о высшем образовании. Согласно нему, в стране может закрыться Центрально-Европейский Университет, основанный американским миллиардером Джорджем Соросом.

Виктору Орбану дали месяц, чтобы ответить. Дело может оказаться в Европейском суде. Если он признает, что Венгрия нарушила фундаментальные основы свободного рынка, ей грозит штраф.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:

«Формальное уведомление – это первый шаг процедуры. У венгерского правительства есть время, чтобы отреагировать. На основе этой реакции Комиссия предпримет дальнейшие шаги».

Будапешт официально пока не ответил. Однако венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Центрально-Европейскому Университету ничего не угрожает.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:

«Университет будет продолжать работу при любых обстоятельствах. Обвинения безосновательные, а сама ситуация – абсурдная».

Университет открыли в 1991 году при финансовой поддержке Джорджа Сороса. Он, кстати, родился в Будапеште. Сорос и Орбан – публичные оппоненты. Так, бизнесмен не поддерживает политику страны в отношении мигрантов и строительство ограждения на границе.