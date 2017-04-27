27 апреля 2017

Еврокомиссия выступила в защиту Университета Сороса в Венгрии

| 0
Европейская комиссия в среду начала формальные разбирательства с Венгрией. Правительству направили письмо, в котором требуют разъяснить, на каких основаниях был принят новый закон о высшем образовании. Согласно нему, в стране может закрыться Центрально-Европейский Университет, основанный американским миллиардером Джорджем Соросом.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«Мы решили начать правовое разбирательство в отношении закона о высшем образовании. Мы отправили формальное уведомление в письме венгерскому правительству. Мы будем продолжать с ним диалог».

Виктору Орбану дали месяц, чтобы ответить. Дело может оказаться в Европейском суде. Если он признает, что Венгрия нарушила фундаментальные основы свободного рынка, ей грозит штраф.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«Формальное уведомление – это первый шаг процедуры. У венгерского правительства есть время, чтобы отреагировать. На основе этой реакции Комиссия предпримет дальнейшие шаги».

Будапешт официально пока не ответил. Однако венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Центрально-Европейскому Университету ничего не угрожает.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:
«Университет будет продолжать работу при любых обстоятельствах. Обвинения безосновательные, а сама ситуация – абсурдная».

Университет открыли в 1991 году при финансовой поддержке Джорджа Сороса. Он, кстати, родился в Будапеште. Сорос и Орбан – публичные оппоненты. Так, бизнесмен не поддерживает политику страны в отношении мигрантов и строительство ограждения на границе.

Еврокомиссия выступила в защиту Университета Сороса в ВенгрииЕврокомиссия прогнозирует спад в экономике в 2017Брюссель призвал Венгрию уважать миграционные правила ЕС«Брексит» начался на фоне стабильности в британской экономикеИпотечный рынок Венгрии выходит из депрессииВ Венгрии протестуют против возможного закрытия Университета СоросаБеженцы обучают европейских студентов арабскому и суахилиГлавы МИД ЕС обсудили будущее СирииЕС согласовал общие правила борьбы с уклонением от уплаты налоговЕС грозит Венгрии судебными исками из-за политики Виктора Орбана

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.