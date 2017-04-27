27 апреля 2017

Двойники Дональда Трампа состязались в США

| 0
Десять комиков пустили в ход всё своё мастерство, чтобы перевоплотиться в Дональда Трампа. Конкурс двойников американского президента прошёл в Лос-Анджелесе в комедийном клубе «Фабрика смеха».

На каждое выступление отводится по две минуты. Конкурсанты постарались сымитировать не только внешность, но и манеры.

[Даррелл Хаммонд, актёр и комик]:
«Он не такой, как все – особенный, и это забавно. Величайшие ораторы всех времён не блистали способностями в этом искусстве в колледже. Они сами достигли этих высот, и от них не оторвать глаз».

[Александер Спарроу, участник конкурса]:
«Думаю, самое важное – это образ. Это очень важно. Недостаточно просто сказать что-то, надо копировать манеры».

В жюри — четыре профессиональных комика. Победителем конкурса выбрали Джона Ди Доменико из Лас-Вегаса.

[Джон Ди Доменико, победитель конкурса]:
«Вы приняли самое лучшее решение. Можете мне верить. Говорю вам: это замечательное решение».

У Доменико большой опыт. Трампа он пародирует с 2004 года.

Двойники Дональда Трампа состязались в СШАНа Таймс-сквер представили миниатюрную копию мираСвитера для кур: птиц спасают от холодаВ соревнованиях по аэробатике победил японецУчёные обнаружили семь экзопланет размером с ЗемлюЕС призывает Китай бороться с изменением климата без СШАБеженцы в Канаде учатся играть в кёрлингУкрашения голливудских актрис выставят на аукционFord представил первый гибридный автомобиль для полицииЗнаменитая гонка на собачьих упряжках стартовала на Аляске

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.