Двойники Дональда Трампа состязались в США

Десять комиков пустили в ход всё своё мастерство, чтобы перевоплотиться в Дональда Трампа. Конкурс двойников американского президента прошёл в Лос-Анджелесе в комедийном клубе «Фабрика смеха».

На каждое выступление отводится по две минуты. Конкурсанты постарались сымитировать не только внешность, но и манеры.

[Даррелл Хаммонд, актёр и комик]:

«Он не такой, как все – особенный, и это забавно. Величайшие ораторы всех времён не блистали способностями в этом искусстве в колледже. Они сами достигли этих высот, и от них не оторвать глаз». [Александер Спарроу, участник конкурса]:

«Думаю, самое важное – это образ. Это очень важно. Недостаточно просто сказать что-то, надо копировать манеры».

В жюри — четыре профессиональных комика. Победителем конкурса выбрали Джона Ди Доменико из Лас-Вегаса.

[Джон Ди Доменико, победитель конкурса]:

«Вы приняли самое лучшее решение. Можете мне верить. Говорю вам: это замечательное решение».

У Доменико большой опыт. Трампа он пародирует с 2004 года.