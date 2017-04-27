Двойники Дональда Трампа состязались в США

На каждое выступление отводится по две минуты. Конкурсанты постарались сымитировать не только внешность, но и манеры.
[Даррелл Хаммонд, актёр и комик]:
«Он не такой, как все – особенный, и это забавно. Величайшие ораторы всех времён не блистали способностями в этом искусстве в колледже. Они сами достигли этих высот, и от них не оторвать глаз».
[Александер Спарроу, участник конкурса]:
«Думаю, самое важное – это образ. Это очень важно. Недостаточно просто сказать что-то, надо копировать манеры».
В жюри — четыре профессиональных комика. Победителем конкурса выбрали Джона Ди Доменико из Лас-Вегаса.
[Джон Ди Доменико, победитель конкурса]:
«Вы приняли самое лучшее решение. Можете мне верить. Говорю вам: это замечательное решение».
У Доменико большой опыт. Трампа он пародирует с 2004 года.