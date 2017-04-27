Мария Шарапова вернулась в большой теннис после 15-месячного перерыва

Мария Шарапова вернулась в большой теннис после 15 месяцев перерыва. На этот период её отстранили от соревнований за употребление запрещённого препарата мельдоний.

Российская спортсменка поучаствовала в турнире в немецком Штутгарте. Сыграла с итальянкой Робертой Винчи и победила.

[Мария Шарапова, российская теннисистка]:

«Мне нравится оказываться в ситуациях, где нужно искать решение, нужно бороться за победу. Этому спорт учит нас с детства».

Организаторы турнира предоставили Шараповой так называемую уайлд-кард. Это особое приглашение выдают, когда спортсмен не прошёл общую квалификацию. В случае с Шараповой, ей не хватало баллов из-за длительного перерыва.

[Мария Шарапова, российская теннисистка]:

«Мне предлагают уайлд-кард организаторы турниров, а я их принимаю, чтобы получить возможность соревноваться. Я пришла без рейтинга. Уайлд-кард мне дают не для получения золотого трофея. Я, как и все, должна буду играть и работать ради победы».

В марте прошлого года Шарапова объявила, что принимала мельдоний. Положительный результат дала допинг-проба, взятая в Мельбурне на турнире Австралийского чемпионата. При этом, по словам спортсменки, она принимала его 10 лет по состоянию здоровья, а в список запрещённых препаратов он попал намного позже.

Несмотря на это, Международная федерация тенниса дисквалифицировала Марию Шарапову на два года. Спортсменка подала апелляцию, и срок сократили до 15 месяцев. В большой теннис Шарапова вернулась 26 апреля.

Теннисистка уже получила уайлд-кард на турниры в Мадриде и Риме. А 16 мая станет понятно, получит ли она приглашение и на один из четырёх турниров Большого шлема – «Ролан Гаррос», который проходит во Франции.