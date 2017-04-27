В польском городе запретили раскрашивать дома в яркие цвета

Цветы, трава, орнамент и другие рисунки украшают фасады домов. И ни одного одинакового изображения. Это один из микрорайонов в польском городе Домброва-Гурнича.

Художники, вероятно, хотели придать яркости, чтобы поднять людям настроение. Но угодить вкусу большинства не удалось.

Многие теперь жалуются, что дома слишком броские, а рисунки не сочетаются.

[местная жительница]:

«Эти цвета можно было бы использовать более современно. Тогда бы выглядело лучше».

Местные власти решили отреагировать — запретили использование ярких красок на фасадах домов.

[Марцин Базиляк, вице-председатель горадминистрации]:

«Это безумие красок не добавляет ничего хорошего образу Домброва-Гурнича. Мы издали распоряжение: 80% фасадов должны быть бело-серыми. Цвета можно использовать на 20% площади».

Местный архитектор предположил, почему дома сделали такими яркими.

[Влодзимерз Василевски, архитектор]:«Инвесторы разрешили им выйти за рамки, вот их фантазия и унесла».

Пока неизвестно, когда эти дома начнут перекрашивать. Городская администрация только недавно составила каталог разрешённых цветов. Ясно одно: пора запасаться новой краской.