28 апреля 2017

Искусственная утроба поможет недоношенным детям

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У недоношенных младенцев может появиться больше шансов на выживание. Специалисты филадельфийской детской больницы создали искусственную утробу. Она способна поддерживать жизнедеятельность и нормальное развитие недоношенного плода.

Эксперимент проводят на недоношенных ягнятах. Их помещают в специальный контейнер с амниотической жидкостью, которая постоянно циркулирует. Пуповину соединяют с газообменным устройством. Оно насыщает кровь кислородом и удаляет из неё углекислый газ. Многочисленные датчики отслеживают состояние плода.

[Лорен Ниргаард, сотрудница детской больницы]:
«Для эксперимента с помощью кесарева сечения извлекли нескольких ягнят».

Внутренние органы этих ягнят развиты так же, как у младенцев возрастом 23-24 недели. Детёныши провели в искусственной утробе 28 дней. За это время полностью сформировались их лёгкие. Это позволило ягнятам дышать самостоятельно сразу после извлечения из контейнера. Учёные также подтвердили, что мозг и внутренние органы животных развивались нормально.

[Лорен Ниргаард, сотрудница детской больницы]:
«Можно было увидеть, как они подрастают, у них даже шерсть появлялась. Позже специалисты обследовали внутренние органы. Они стали такими же, как у ягнят их возраста, которые развивались в утробе матери».

Ежегодно в мире преждевременно рождаются почти 15 миллионов детей.

[Лорен Ниргаард, сотрудница детской больницы]:
«Дети, которые родились на поздних сроках беременности, неплохо справляются. Это устройство предназначено для тех, у кого шансов выжить очень мало».

В настоящее время недоношенных детей помещают в специальные инкубаторы. Однако условия в них отличаются от тех, что в утробе матери. Это негативно влияет на развитие ребёнка.

Искусственная матка способна защитить плод от опасного воздействия окружающей среды. Однако исследование ещё не завершили. Оно продлится несколько лет.

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