Председатель Еврогруппы: Греция нуждается в списании долга

[Йерун Дейсселблум, председатель Еврогруппы]:

«Да, мы обсудим долг и его списание. Мне кажется, это необходимо; думаю, моё мнение разделяют и в Еврогруппе. Ещё в прошлом году мы обещали вернуться к вопросу о списании долга Греции. Это единственный способ вновь выйти на стабильный путь».

Греция сможет вернуться к стабильной экономике только в случае списания долга. Об этом председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум сказал в четверг. Он также пообещал уже в мае добиться соглашения между Афинами и кредиторами.

Ранее министры финансов зоны евро говорили о том, что списание долга обсудят только после завершения программы финансовой помощи, и только если это будет необходимо.

Выступая перед Европарламентом, Дейсселблум также сказал, что Фонд спасения еврозоны, возможно, преобразуют.

[Йерун Дейсселблум, председатель Еврогруппы]:

«Один из возможных путей – усиление Экономического и монетарного союза или еврозоны, чтобы превратить Европейский стабилизационный механизм в Европейский монетарный фонд».

Участие Международного валютного фонда в программе помощи Греции по-прежнему остаётся под вопросом. В МВФ настаивают на том, что страна должна внедрить меры жёсткой экономии. Кроме того, в Фонде считают, что долговая нагрузка на экономику Греции может оказаться непосильной.

Это усиливает противоречия между МВФ и европейскими кредиторами, которых представляют Еврокомиссия и Европейский Центробанк.

[Йерун Дейсселблум, председатель Еврогруппы]:

«Мне кажется, Европейский стабилизационный механизм должен играть ведущую роль: создавать, обсуждать и следить за программами. Также полномочия ЕСМ в будущем нужно будет расширить, чтобы они стали как у Международного валютного фонда».

Пока МВФ и его европейские партнёры так и не договорились, какие реформы должна провести Греция, чтобы достичь нужных финансовых показателей.